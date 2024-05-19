Засобами ППО збито всі 37 ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

У ніч на 19 травня засобами протиповітряної оборони знищено 37 ударних безпілотників, які атакували Україну, повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у неділю вранці.

"Вночі 19 травня 2024 року російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ і Курськ - РФ", - написав він у телеграм-каналі.

Зазначається, що внаслідок протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил і Сил оборони України збито всі 37 "шахедів", в Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.