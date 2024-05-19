Події

08:38 19.05.2024

Засобами ППО збито всі 37 ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

1 хв читати
Засобами ППО збито всі 37 ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

У ніч на 19 травня засобами протиповітряної оборони знищено 37 ударних безпілотників, які атакували Україну, повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у неділю вранці.

"Вночі 19 травня 2024 року російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ і Курськ - РФ", - написав він у телеграм-каналі.

Зазначається, що внаслідок протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил і Сил оборони України збито всі 37 "шахедів", в Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.

 

 

 

Теги: #шахеды #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:08 18.05.2024
ППО збила ворожу ракету над Криворізьким районом - голова ОВА

ППО збила ворожу ракету над Криворізьким районом - голова ОВА

07:23 18.05.2024
Засобами ППО збито всі 13 ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

Засобами ППО збито всі 13 ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

07:04 15.05.2024
США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot

США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot

07:24 14.05.2024
ППО знищила всі 18 ворожих "шахедів" у межах восьми областей

ППО знищила всі 18 ворожих "шахедів" у межах восьми областей

19:15 12.05.2024
У Криворізькому районі збито російську ракету

У Криворізькому районі збито російську ракету

11:35 12.05.2024
ППО знищила ворожий БПЛА у Дніпропетровській області - голова ОВА

ППО знищила ворожий БПЛА у Дніпропетровській області - голова ОВА

09:02 12.05.2024
Силами ППО за добу знищено п'ять розвідувальних БПЛА в південних областях України

Силами ППО за добу знищено п'ять розвідувальних БПЛА в південних областях України

20:54 11.05.2024
У Німеччині обговорюють залучення ППО НАТО для захисту неба над західними областями України

У Німеччині обговорюють залучення ППО НАТО для захисту неба над західними областями України

20:44 10.05.2024
Канада виділить понад $55 млн на зміцнення української ППО

Канада виділить понад $55 млн на зміцнення української ППО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1210 окупантів

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

За добу відбулося 77 бойових зіткнень, 7 - ще тривають, найгарячішим залишається покровський напрямок

110 ОМБ ім. М.Безручка: Збито черговий ворожий СУ-25

У Москви немає шансу підкорити нашу країну, наших людей, свідомість та історію

ОСТАННЄ

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє загиблих і двоє поранених

ЗС України за добу ліквідували 1210 окупантів

19 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Запуск Boeing Starliner перенесено на 25 травня

Румунія шукає трьох зниклих членів екіпажу після того, як судно затонуло в Чорному морі

На Покровському напрямку від початку доби відбито 23 атаки - Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 3 ракетних і 38 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

Danone заявила про завершення угоди з продажу своїх активів у РФ

Війська РФ за минулий день здійснили 46 обстрілів 10 громад Сумської області, одна людина поранена

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА