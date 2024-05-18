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19:35 18.05.2024

У Києві відкрили пам'ятний камінь на місці майбутнього меморіалу пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

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У Києві відкрили пам'ятний камінь на місці майбутнього меморіалу пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Президент України Володимир Зеленський назвав депортацію кримськотатарського народу, що сталася 80 років тому, "підлим прорахованим ударом радянської влади, яка намагалася забрати дім у кримських татар та знищити гідність і не просто окремих людей, а всього народу одночасно".

"Вигнання на чужину забрало життя щонайменше третини від загальної кількості киримли, які тоді жили на півострові", - сказав він, під час виступу на церемонії відкриття пам'ятного каменя - майбутнього меморіалу пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

При цьому, за словами Зеленського, "до 2014 року Крим був справді домом для багатьох наших людей, щасливим домом. І таких людей було дуже багато. І таким Крим знову буде".

"Ми захистимо нашу державу, ми збережемо правду про те, що відбувалося, і ми обов'язково забезпечимо справедливість... І саме на цьому місці в Києві має з'явитися меморіал нашої поваги до кримськотатарського народу та пам'яті всіх жертв геноцидних ударів Росії по нашому Криму", - сказав Зеленський.

"Значення цього меморіалу дуже велике. Це особливо важливо з огляду на те, що зараз відбувається з кримськотатарським народом на його батьківщині в Криму", - сказав виступаючи на церемонії Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"Окупанти завдяки тотальній русифікації, переслідуванням прояву інакомислення, викраденням, убивствам активістів, жорстоким розправам намагаються примусити корінний народ знову покинути свою батьківщину і зачистити Крим для нових переселенців із Росії та для перетворення Криму на велику військову базу, звідки вони регулярно обстрілюють материкову частину України", - сказав він.

"І нехай цей монумент, який ми зараз маємо намір встановити, буде не тільки ще одним пам'ятником невинно загиблим нашим співвітчизникам і співгромадянам, а й постійним нагадуванням про те, з яким сусідом нам доводиться жити, і про те, що треба бути готовими до всіх його нових підлостей", - сказав Джемілєв.

Теги: #київ #відкриття #память

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