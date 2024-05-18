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19:06 18.05.2024

Водії міжнародних перевізників не беруть участі в протестах проти нових правил мобілізації

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Водії міжнародних перевізників не беруть участі в протестах проти нових правил мобілізації

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) не брала участі в протестах водіїв проти змін у правилах мобілізації на трасі Київ-Одеса в Кіровоградській області, розповів агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрезидент АсМАП Володимир Балін.

"У мене немає інформації про те, що в акції беруть участь перевізники, які входять до нашої Асоціації. Я спілкувався з нашим представником у Кіровоградській області, він сказав, що вони не беруть участі в акції і до них не зверталися", - розповів Балін у суботу.

За його словами, згідно з наявною інформацією, протести організовані внутрішніми перевізниками. Його учасники раніше виходили на протести проти встановлення WIM-комплексів, а також вимагали ремонту дороги Кропивницький-Миколаїв.

"Ми не бачимо сенсу підтримувати (протест - ІФ-У), поготів у такому вигляді", - запевнив Балін.

За його словами, Асоціація не отримувала скарг від своїх членів - вони безперешкодно виконують міжнародні рейси. Держприкордонслужба не вимагає жодних додаткових документів і не перевіряє наявність відміток у військових квитках.

"Станом на сьогодні, принаймні, жодних зауважень від наших водіїв або скарг щодо проблем на кордоні не надходило", - запевнив віцепрезидент АсМАП.

Як відомо, на трасі Київ-Одеса в Кіровоградській області проти змін у правилах мобілізації протестували водії фур.

 

 

Теги: #асмап #протести #перевізники

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