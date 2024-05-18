У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл, 2 людини загинули, 2 поранені - прокуратура

Чотири мирних жителі, які намагалися виїхати з Вовчанська (Харківська обл) на машині, потрапили під ворожий обстріл, коли їхали містом.

"70-річний водій автомобіля та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та пасажир дістали поранень", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, інцидент стався 16 травня.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.