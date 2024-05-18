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12:02 18.05.2024

Від нічних атак дронів РФ постраждали енергооб'єкти в Полтавській і Харківській областях - Міненерго

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Від нічних атак дронів РФ постраждали енергооб'єкти в Полтавській і Харківській областях - Міненерго

Уночі в суботу безпілотники РФ атакували енергетичні об'єкти в Полтавській і Харківській областях, повідомило Міністерство енергетики.

"Без постраждалих. Однак є пошкодження обладнання, наслідки уточнюються", - йдеться в його телеграм-каналі в суботу вранці.

Крім того, на Донеччині під час обстрілу вимикалася повітряна лінія "ДТЕК Донецькі електромережі", внаслідок чого знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі.

Також у цій області через короткострокове вимкнення з технологічних причин повітряної лінії знеструмлювалися дві шахти, людей з яких на поверхню виводити не довелося, і побутові споживачі.

Загалом в енергосистемі зберігається дефіцит ресурсу, який покривався сьогодні в нічні та ранкові години аварійною допомогою з Румунії, Словаччини та Польщі. Учора її не залучали, але в денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі - отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Імпорт знижується третій день поспіль - на сьогодні він становить 20 411 МВт-год, що на 9% нижче за показник п'ятниці.

Міненерго також підтверджує анонсовані вчора плани НЕК "Укренерго" обмежувати в суботу тільки промислових споживачів - з 19.00 до 24.00 у всіх регіонах. Відключення побутових споживачів поки що не передбачається.

Теги: #полтавська_область #харківська_область #міненерго

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