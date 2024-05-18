Облікові дані військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном, уточнюватимуть через електронний кабінет

Кабінет міністрів погодив реалізацію експериментального проєкту з уточнення облікових даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном. Відповідну постанову від 17 травня 2024 р. № 565 опубліковано на сайті уряду.

Згідно з документом, Міністерство оборони зобов'язане протягом двох місяців із дня набрання чинності постановою забезпечити можливість уточнення облікових даних призовників, військовозобов'язаних, резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном засобами електронного кабінету відповідно до порядку, затвердженого цією постановою.

Як повідомлялося, у суботу, 18 травня, набув чинності Закон про мобілізацію (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку).