18 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 815 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 815 RUSSIAN AGRESSION

18 травня в Україні відзначають День науки, День боротьби за права кримськотатарського народу, День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, День резервіста.

Ще сьогодні Всесвітній день скрипки, День свободи культури, Міжнародний день музеїв, День астрономії, День Рожевої Пантери, Міжнародний день вакцини проти ВІЛ, Всесвітній день спортивного орієнтування та Всесвітній день скандинавської ходьби.

Православна церква вшановує пам'ять семи святих дів - семи мучениць; мучеників Феодота Анкірського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини.

День боротьби за права кримськотатарського народу

Заснований указом виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова 16 травня 2014 року, напередодні 70-ї річниці виселення кримських татар із Криму. Він вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу і підтримує боротьбу громадян України - кримських татар за реалізацію своїх прав як представників корінного народу.

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

18 травня 1944 року розпочалася депортація кримських татар, під час головної хвилі якої 18-20 травня було виселено 180 014 осіб. Цей нелюдський акт призвів до незліченних жертв.

Заснований 12 листопада 2015 року постановою Верховної Ради України. Тією ж постановою ВР депортацію з Криму кримських татар визнано геноцидом кримськотатарського народу.

День резервіста

Встановлений 19 квітня 2019 року Президентом України Петром Порошенком. Він визнає важливу роль резервістів у захисті України, її незалежності та територіальної цілісності, а також їхню готовність у будь-який час стати до лав Збройних Сил України та інших військових формувань.

День науки в Україні

У третю суботу травня в Україні відзначають професійне свято працівників науки - День науки. Його встановлено Указом Президента № 145/97 від 14 лютого 1997 року.

Вищою державною науковою організацією України є Національна академія наук України (НАН України), утворена 27 листопада 1918 року.

У 1999 році було ухвалено Закон України "Про науку і науково-технічну діяльність", в якому було регламентовано основні напрями функціонування науково-технічної сфери країни.

День астрономії

День астрономії святкують двічі на рік - навесні та восени - всі аматори та професіонали однієї з найстаріших наукових дисциплін.

Весняний День астрономії зазвичай відзначають у суботу - у період із середини квітня до середини травня, поблизу або перед 1-ю чвертю Місяця. Осінній День астрономії відзначається в період із середини вересня до середини жовтня. Тиждень з понеділка до неділі, що включає День астрономії, називається Тижнем астрономії.

Стартував День астрономії в 1973 році в Каліфорнії. Президент Астрономічної Асоціації Північної Каліфорнії Д. Бергер вирішив, що не варто агітувати людей долати великі відстані, щоб відвідати дні відкритих дверей відомих обсерваторій, натомість потрібно встановити доступні телескопи у велелюдних місцях - на вулицях, у торговельних центрах, парках.

Міжнародний день музеїв

Щорічно, з1977 року в усьому світі 18 травня проходить Міжнародний день музеїв. Цей день є приводом для підвищення обізнаності про те, наскільки музеї є важливими в розвитку суспільства. Консультативний комітет МРМ (Міжнародна рада музеїв - МРМ) - всесвітня демократична громадська організація зі сприяння розвитку зв'язків і взаємодопомоги між музеями та музейними працівниками різних країн, створена в 1946 р. у Парижі під егідою ЮНЕСКО організовує тему цієї події.

Із 1992 року кожен Міжнародний день музеїв має свою тему і Міжнародна рада музеїв надає огляд пов'язаних із цією темою заходів, робить їх доступними для всіх.

Міжнародний день вакцини проти ВІЛ

18 травня 1997 року президент США Білл Клінтон виголосив промову перед випускниками Державного університету Моргана в Балтіморі. У своїй промові він закликав встановити нові цілі в епоху науки і технологій. Серед них він назвав розробку вакцини проти СНІДу, заявивши, що лише по-справжньому ефективна вакцина проти ВІЛ може в кінцевому підсумку знищити загрозу СНІДу.

Вірус імунодефіциту людини вражає клітини імунної системи, що призводить до пригнічення роботи імунної системи і розвитку синдрому набутого імунодефіциту. Організм у цьому випадку втрачає можливість захищатися від інфекцій або пухлин, і якщо не вживати жодних дій для лікування людини, то виникають інші захворювання, що спричиняють смерть у середньому через 9-11 років після зараження ВІЛ.

Із часу відкриття ВІЛ у 1983 році, людство невпинно бореться з вірусом і постійно перебуває в пошуку ефективної вакцини від нього. Але він ускладнюється одразу кількома факторами.

Так, у випадку ВІЛ на сьогодні немає значних за чисельністю груп пацієнтів із чіткою стійкістю до вірусу, хоча окремі випадки відомі, а тому вченим не вдається з'ясувати параметри імунітету, що допомогли б встановити зв'язок із захистом від ВІЛ.

Ще цього дня:

1915 — Під Ригою випробуваний перший у світі танк "Усюдихід";

1917 — У Києві почався I Всеукраїнський військовий з'їзд;

1920 — Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною;

1927 — Американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок;

1944 — Розпочалась депортація кримських татар з батьківщини. Загалом з Криму за постановою Державного Комітету Оборони СРСР на спецпоселення було вивезено понад 100 тисяч кримських татар;

1949 — Відкритий перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик;

1951 — ООН запровадила економічні санкції проти Китаю у зв'язку з його підтримкою Північної Кореї;

1953 — Американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою у світі жінкою, що подолала на літаку звуковий бар'єр;

1974 — Індія стала шостою державою, що одержала атомну зброю;

1980 — Відкрили Івано-Франківський художній музей;

1980 — Внаслідок виверження вулкана Святої Олени в штаті Вашингтон загинули 57 осіб;

1981 — У Цюриху американський бігун Рональдо Нехеміа першим в історії пробіг 110 метрів з бар'єрами швидше 13 секунд;

1990 — У Франції встановлений рекорд швидкості потягів (515,3 км/год)

1991 — Гелен Шерман стала першою британською жінкою, що піднялася в космос;

1997 — Ірландка Бріджет Діррен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд);

1998 — Тисячі студентів захопили будівлю парламенту Індонезії в Джакарті, що спричинило падіння 32-річного режиму Сухарто;

1999 — Уряд Канади після річних дискусій заявив, що він не регулюватиме і не контролюватиме Інтернет в країні;

2005 — Ратифікацією Оттавської конвенції Україна остаточно зобов'язалася позбутися п'ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.

Церковне свято

Цього дня вшановуються Сім святих дів - сім мучениць, які постраждали за віру на початку 4 століття, за часів гонінь імператора Діоклетіана на християн. Їхні страждання описані в житії мученика Феодота, який доводився племінником однієї з дів. Його пам'ять також вшановується сьогодні.

Іменини: Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Олександра, Джулія, Єфросинія, Клавдія, Христина, Фаїна, Юлія.