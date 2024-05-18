Події

01:25 18.05.2024

Новий уряд Хорватії знову очолив прем'єр Пленкович

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Новий уряд Хорватії знову очолив прем'єр Пленкович

Новообраний парламент Хорватії 17 травня проголосував за вотум довіри новому уряду, пост прем'єр-міністра зберіг лідер Хорватський демократичний союз (ХДС) Андрій Пленкович.

Як повідомляють хорватські ЗМІ, 79 із 141 присутнього депутата проголосували за, один утримався, а 61 був проти.

Депутати також затвердили 18 міністрів порівняно з 16 у попередньому, троє нових міністрів представляють "Рух Батьківщина", який увійшов до правлячої коаліції.

Представляючи програму уряду в парламенті, Пленкович заявив, що особливу увагу буде приділено економічному зростанню, інвестиціям в інфраструктуру, молоді та безпеці.

Як повідомлялося, на позачергових виборах парламенту Хорватії, що відбулися 17 квітня, перемогла партія ХДС прем'єр-міністра Пленковича, однак їй забракло мандатів для формування уряду самостійно, і довелося залучити до коаліції праву партію "Рух Батьківщина".

Теги: #україа #хорватія #уряд

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