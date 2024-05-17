У Вовчанську окупанти розстріляли людину з інвалідністю, розпочато розслідування

Прокуратура почала розслідування за фактом розстрілу окупантами людини з інвалідністю у Вовчанську (Харківська обл.), провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

"Моніторингом соціальних мереж, а саме телеграм-каналу журналіста Андрія Цаплієнка "ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS", було виявлено публікацію. У матеріалі йдеться про те, що аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору над м. Вовчанськ Харківської області виявили тіло загиблої людини в колісному кріслі біля місцевої лікарні, яку захопили російські військовослужбовці", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Правоохоронці розглядають версію про те, що потерпілий намагався від'їхати подалі від лікарні, але російські військові розстріляли його і кинули в колісному кріслі посеред розбитої вулиці.

Досудове розслідування проводить УСБУ в Харківській області.

Це вже другий випадок розстрілу російськими військовими жителів Вовчанська, про який стало відомо за останні дні.