Прем'єр-міністр Словенії підтвердив участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

"Подякував за активну підтримку Формули миру, зокрема за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Сторони також обговорили продовження оборонної співпраці. Як зазначив президент, українська та словенська команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7.

"Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди", - зазначив Зеленський.

Він також висловив упевненість, що може розраховувати на підтримку з боку Словенії фактичного початку переговорів щодо вступу України до ЄС.