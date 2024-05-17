Події

19:29 17.05.2024

Прем'єр-міністр Словенії підтвердив участь у Саміті миру

1 хв читати
Прем'єр-міністр Словенії підтвердив участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

"Подякував за активну підтримку Формули миру, зокрема за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Сторони також обговорили продовження оборонної співпраці. Як зазначив президент, українська та словенська команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7.

"Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди", - зазначив Зеленський.

Він також висловив упевненість, що може розраховувати на підтримку з боку Словенії фактичного початку переговорів щодо вступу України до ЄС.

 

Теги: #словенія #саміт_миру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:27 17.05.2024
Президенти Бразилії та ПАР не поїдуть на Саміт миру у Швейцарії - ЗМІ

Президенти Бразилії та ПАР не поїдуть на Саміт миру у Швейцарії - ЗМІ

10:10 17.05.2024
Результатом Саміту миру має стати комюніке лідерів - Зеленський

Результатом Саміту миру має стати комюніке лідерів - Зеленський

22:42 15.05.2024
Нам потрібна максимальна присутність на Саміті миру лідерів Заходу й Глобального Півдня - зустріч Єрмака з президентами Євроради та Єврокомісії

Нам потрібна максимальна присутність на Саміті миру лідерів Заходу й Глобального Півдня - зустріч Єрмака з президентами Євроради та Єврокомісії

17:27 15.05.2024
Ліхтенштейн візьме участь у Саміті миру та підтримав створення Реєстру збитків і спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України - Зеленський

Ліхтенштейн візьме участь у Саміті миру та підтримав створення Реєстру збитків і спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України - Зеленський

15:25 15.05.2024
Грузія підтвердила участь у Саміті миру - Зеленський

Грузія підтвердила участь у Саміті миру - Зеленський

17:32 14.05.2024
Президент Республіки Корея підтвердив свою участь у Саміті миру - Зеленський

Президент Республіки Корея підтвердив свою участь у Саміті миру - Зеленський

16:44 14.05.2024
Макрон візьме участь у Саміті миру - Зеленський

Макрон візьме участь у Саміті миру - Зеленський

15:36 14.05.2024
Для нас важливо, щоб США взяли участь у Саміті миру - Зеленський

Для нас важливо, щоб США взяли участь у Саміті миру - Зеленський

10:04 14.05.2024
Єрмак закликав послів United24 і представників 40 закордонних університетів підтримати Глобальний саміт миру

Єрмак закликав послів United24 і представників 40 закордонних університетів підтримати Глобальний саміт миру

21:33 13.05.2024
Зеленський і Трюдо скоординували позиції перед Самітом миру

Зеленський і Трюдо скоординували позиції перед Самітом миру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харкові вже троє загиблих і 28 постраждалих

Зеленський закликав владу забезпечити повне інформування населення про відключення електрики

Унаслідок ракетного удару в Одеському районі загинула одна людина, восьмеро - поранені

В Одесі знову чути вибух, повідомив мер

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Одесі збільшилася до п'яти осіб, пошкоджено цивільну інфраструктуру - ОВА

ОСТАННЄ

У Херсоні через ворожі обстріли призупинить роботу Гумштаб і Пункт незламності

ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Вовчанську окупанти розстріляли людину з інвалідністю, розпочато розслідування

У Херсонській області внаслідок російської атаки постраждав голова однієї з місцевих адміністрацій

У Харкові вже троє загиблих і 28 постраждалих

У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та одна поранена

Зеленський закликав владу забезпечити повне інформування населення про відключення електрики

Рятувальники ліквідують пожежу, що виникла внаслідок обстрілу Одещини, на площі 8000 кв. м

Уряд України звільнив трьох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури

Унаслідок ракетного удару в Одеському районі загинула одна людина, восьмеро - поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА