Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з міністром оборони Словенії Борутом Сайовіцем.

"Обговорили необхідність довгострокових, стабільних і своєчасних постачань озброєння та боєприпасів. Україна зацікавлена в кооперації з оборонною промисловістю Словенії — як у спільному виробництві, так і в розвитку перспективних напрямів", - написав він у соцмережі Х.

Шмигаль висловив подяку Словенії за підтримку та солідарність з українським народом.