15:07 05.08.2025
Україна зацікавлена в кооперації з оборонною промисловістю Словенії
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з міністром оборони Словенії Борутом Сайовіцем.
"Обговорили необхідність довгострокових, стабільних і своєчасних постачань озброєння та боєприпасів. Україна зацікавлена в кооперації з оборонною промисловістю Словенії — як у спільному виробництві, так і в розвитку перспективних напрямів", - написав він у соцмережі Х.
Шмигаль висловив подяку Словенії за підтримку та солідарність з українським народом.