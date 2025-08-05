Інтерфакс-Україна
Події
19:39 05.08.2025

Шмигаль обговорив з канадським та словенським колегами співпрацю в сфері ОПК

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Шмигаль обговорив з канадським та словенським колегами співпрацю в сфері ОПК
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмови з канадським і словенським колегами Девідом Макгінті та Борутом Сайовіцем.

"З міністром оборони Канади Девідом Макгінті говорили про шляхи поглиблення двосторонньої співпраці в ОПК", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала військову допомогу від Канади на суму 6,5 млрд канадських доларів, і подякував за вагому підтримку.

"Озвучив наші нагальні потреби. Скоординували подальше співробітництво, а також можливість приєднання Канади до інструменту PURL", - розповів Шмигаль.

З міністром оборони Словенії Борутом Сайовіцем український міністр оборони обговорив потребу забезпечення довгострокових, стабільних і своєчасних постачань озброєння та боєприпасів для захисту України та стримування поширення війни в Європі.

"Україна зацікавлена в кооперації з оборонною промисловістю Словенії – як у спільному виробництві, так і в розвитку перспективних напрямків. Подякував Словенії за активну участь в механізмах та ініціативах на підтримку України та за солідарність з українським народом", - зазначив Шмигаль.

 

Теги: #міноборони #канада #словенія #розмови

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