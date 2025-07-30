Інтерфакс-Україна
Події
22:42 30.07.2025

П'ятеро загиблих, з них четверо українців, внаслідок ДТП у Словенії - ЗМІ

1 хв читати

П'ятеро людей, з яких четверо – громадяни України, загинули в автотрощі у Словенії, повідомляє словенський портал DELO в середу.

"Близько 10:30 ранку на автостраді поблизу з'їзду Словенске Коніце у напрямку Любляни сталася дорожньо-транспортна пригода. Спочатку поліцейське управління Цельє повідомило про чотирьох загиблих та двох постраждалих, але пізніше Головне поліцейське управління уточнило, що п'ята особа, яка брала участь у дорожньо-транспортній пригоді, загинула. Усі вони є іноземними громадянами", - повідомило DELO.

За інформацією, наданою виданню поліцією Цельє, "український водій фургона, в якому перебувало сім осіб, через невідповідну швидкість врізався в задню частину причепа, яким, за попередньою інформацією, керував водій з Росії". Водій, який спричинив аварію, отримав лише легкі травми.

У рятувальній операції брав участь гелікоптер, який доставив одного з постраждалих до лікарні.

Джерело: https://www.delo.si/novice/slovenija/zaradi-prometne-nesrece-zaprta-stajerska-avtocesta-nastajajo-zastoji

Теги: #словенія #дтп #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:40 30.07.2025
Армія РФ атакувала людей в черзі по воду на Харківщині, є жертви та поранені - прокуратура

Армія РФ атакувала людей в черзі по воду на Харківщині, є жертви та поранені - прокуратура

07:49 29.07.2025
Шістнадцять людей загинуло і 35 поранено внаслідок російської атаки по пенітенціарному закладу у Запорізькій області

Шістнадцять людей загинуло і 35 поранено внаслідок російської атаки по пенітенціарному закладу у Запорізькій області

12:04 28.07.2025
На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської

На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської

01:33 27.07.2025
Україна і Словенія домовилися про нові проєкти по відновленню прифронтових регіонів

Україна і Словенія домовилися про нові проєкти по відновленню прифронтових регіонів

10:46 26.07.2025
У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку - ОВА

У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку - ОВА

20:57 25.07.2025
Окупанти атакували дроном приватну автівку в Запорізькій області, загинули 2 мирних жителів

Окупанти атакували дроном приватну автівку в Запорізькій області, загинули 2 мирних жителів

15:09 25.07.2025
ДБР розслідує ДТП, у якому загинув нардеп Рущишин

ДБР розслідує ДТП, у якому загинув нардеп Рущишин

08:51 25.07.2025
Стефанчук підтвердив загибель нардепа "Голосу" Рущишина

Стефанчук підтвердив загибель нардепа "Голосу" Рущишина

02:30 25.07.2025
У ДТП загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин

У ДТП загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин

19:29 24.07.2025
Нічна атака забрала життя жителя Одеси

Нічна атака забрала життя жителя Одеси

ВАЖЛИВЕ

Україна продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї - Зеленський

Зеленський: Усі активи АРМА мають працювати максимально на оборону

Буданов доповів Зеленському щодо деяких українських операцій

Зеленський погодив основні принципи угод із США щодо зброї

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 159 ворожих атак - Генштаб

Сибіга зустрівся з представниками оборонних компаній Фінляндії

Свириденко обговорила з Девіс запуск Інвестиційного фонду США-Україна і потенційні оборонні угоди

"Укрзалізниця" відкриє лаунж-зону на Південному вокзалі у Києві

Україна продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї - Зеленський

Зеленський: Усі активи АРМА мають працювати максимально на оборону

Буданов доповів Зеленському щодо деяких українських операцій

Зеленський погодив основні принципи угод із США щодо зброї

Кількість постраждалих через ракетний удар у передмісті Харкова зросла до восьми, одна людина загинула

Сирський наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА