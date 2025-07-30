П'ятеро загиблих, з них четверо українців, внаслідок ДТП у Словенії - ЗМІ

П'ятеро людей, з яких четверо – громадяни України, загинули в автотрощі у Словенії, повідомляє словенський портал DELO в середу.

"Близько 10:30 ранку на автостраді поблизу з'їзду Словенске Коніце у напрямку Любляни сталася дорожньо-транспортна пригода. Спочатку поліцейське управління Цельє повідомило про чотирьох загиблих та двох постраждалих, але пізніше Головне поліцейське управління уточнило, що п'ята особа, яка брала участь у дорожньо-транспортній пригоді, загинула. Усі вони є іноземними громадянами", - повідомило DELO.

За інформацією, наданою виданню поліцією Цельє, "український водій фургона, в якому перебувало сім осіб, через невідповідну швидкість врізався в задню частину причепа, яким, за попередньою інформацією, керував водій з Росії". Водій, який спричинив аварію, отримав лише легкі травми.

У рятувальній операції брав участь гелікоптер, який доставив одного з постраждалих до лікарні.

Джерело: https://www.delo.si/novice/slovenija/zaradi-prometne-nesrece-zaprta-stajerska-avtocesta-nastajajo-zastoji