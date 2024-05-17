Україна націоналізувала два літаки, що належали найбільшому виробнику російської зброї, - СБУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) націоналізував два літаки, що належали найбільшому виробнику російської зброї.

У телеграм-каналі СБУ в п'ятницю повідомляють, що ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції про передачу в дохід України майна підсанкційної російської корпорації "Ростех". "Мова йде про два пасажирські літаки типу АН148-100Е загальною вартістю EUR10 млн", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, до повномасштабного вторгнення РФ повітряні судна було надано в оренду колишньому українському авіаперевізнику для здійснення чартерних рейсів усередині України. Як встановило розслідування, літаки перебували на балансі офшорної компанії, що входить до структури "Ростеху", через підконтрольне російське АТ "Ільюшн Фінанс Ко".

За наявними даними, кремлівська корпорація є найбільшим виробником озброєнь для окупаційних угруповань Росії, які воюють проти України.

Слідчі Служби безпеки розслідують злочинні дії керівництва російської компанії та її офшорної комерційної структури за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).