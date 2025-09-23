Інтерфакс-Україна
Події
22:25 23.09.2025

НАТО не збиватиме російські літаки, заявив Рубіо

1 хв читати

НАТО реагуватиме на вторгнення російських літаків у повітряний простір країн-членів перехопленням, але не збиватиме їх, якщо вони не атакують, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Я не думаю, що хтось говорив про збивання російських літаків, якщо вони не атакують. Я думаю, що ви бачили, що НАТО реагує на ці вторгнення так само, як ми реагуємо на них постійно, і коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви піднімаєтеся і перехоплюєте їх. І це те, що НАТО зробило, і це те, що НАТО продовжуватиме робити", - сказав він у інтерв'ю CBS.

При цьому він зазначив, що зобов'язання США захищати кожен сантиметр території НАТО залишається незмінним.

Джерело: https://www.state.gov/releases/2025/09/secretary-of-state-marco-rubio-with-tony-dokoupil-of-cbs-mornings

Теги: #нато #літаки #рубіо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:53 23.09.2025
Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

16:43 23.09.2025
Трамп на Генасамблеї розкритикує ООН за бездіяльність щодо війни в Україні - Рубіо

Трамп на Генасамблеї розкритикує ООН за бездіяльність щодо війни в Україні - Рубіо

16:27 23.09.2025
Рубіо закликав європейські країни докласти більше зусиль для протидії Росії – ЗМІ

Рубіо закликав європейські країни докласти більше зусиль для протидії Росії – ЗМІ

13:55 23.09.2025
НАТО у зв’язку у порушенням повітряного простору Естонії російськими МІГами: реакція альянсу і надалі буде рішучою

НАТО у зв’язку у порушенням повітряного простору Естонії російськими МІГами: реакція альянсу і надалі буде рішучою

08:52 22.09.2025
ГУР знищило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

ГУР знищило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

19:00 21.09.2025
НАТО знову підняло винищувачі Eurofighter через російський літак-розвідник над Балтійським морем - ЗМІ

НАТО знову підняло винищувачі Eurofighter через російський літак-розвідник над Балтійським морем - ЗМІ

06:50 21.09.2025
Британські винищувачі вилітали в небо над Польщею - ЗМІ

Британські винищувачі вилітали в небо над Польщею - ЗМІ

20:47 20.09.2025
Єрмак і Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України напередодні зустрічі лідерів

Єрмак і Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України напередодні зустрічі лідерів

09:38 16.09.2025
Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо

Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо

18:29 02.09.2025
Сікорський та Рубіо у Маямі обговорили спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні

Сікорський та Рубіо у Маямі обговорили спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні

ВАЖЛИВЕ

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

ОСТАННЄ

Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Келлог наголосив на першочерговості питання повернення українських дітей

Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну – Зеленський

Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа

Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

У Харкові перебої зі світлом через ворожі атаки - Терехов

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА