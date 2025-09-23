НАТО не збиватиме російські літаки, заявив Рубіо

НАТО реагуватиме на вторгнення російських літаків у повітряний простір країн-членів перехопленням, але не збиватиме їх, якщо вони не атакують, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Я не думаю, що хтось говорив про збивання російських літаків, якщо вони не атакують. Я думаю, що ви бачили, що НАТО реагує на ці вторгнення так само, як ми реагуємо на них постійно, і коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви піднімаєтеся і перехоплюєте їх. І це те, що НАТО зробило, і це те, що НАТО продовжуватиме робити", - сказав він у інтерв'ю CBS.

При цьому він зазначив, що зобов'язання США захищати кожен сантиметр території НАТО залишається незмінним.

Джерело: https://www.state.gov/releases/2025/09/secretary-of-state-marco-rubio-with-tony-dokoupil-of-cbs-mornings