Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

Президент США Дональд Трамп вважає, що країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку журналістка запитала Трампа, чи вважає він, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо вони вторгнуться в їхній повітряний простір.

"Так, я вважаю", - відповів Трамп.