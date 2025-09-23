Інтерфакс-Україна
20:53 23.09.2025

Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

Президент США Дональд Трамп вважає, що країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку журналістка запитала Трампа, чи вважає він, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо вони вторгнуться в їхній повітряний простір.

"Так, я вважаю", - відповів Трамп.

