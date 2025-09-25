Інтерфакс-Україна
Події
07:33 25.09.2025

Російські розвідувальні літаки двічі облетіли німецький фрегат "Гамбург" у Балтійському морі

1 хв читати
Російські розвідувальні літаки двічі облетіли німецький фрегат "Гамбург" у Балтійському морі

Російські розвідувальні літаки двічі облетіли німецький фрегат "Гамбург", який бере участь у навчаннях НАТО "Neptun Strike" у Балтійському морі, повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

За даними видання, інциденти сталися на низькій висоті – менше 100 метрів – у п’ятницю та суботу. Літаки не відповідали на радіозвернення. Військові оцінюють прольоти як "недружні та провокативні дії", проте не небезпечні. Також у п’ятницю російські літаки облетіли польську нафтову платформу в Балтійському морі. Фрегат наразі перебуває між Естонією та Фінляндією, точне місце прольотів не відоме.

"Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав дії Росії провокацією та зазначив, що Кремль прагне "тестувати кордони держав НАТО з усе більшою частотою та інтенсивністю"", - зазначено в повідомленні.

За його словами: "Путін має намір провокувати держави-члени НАТО, і він хоче виявити нібито слабкі місця у НАТО, відкрити їх і використати".

Пісторіус зазначив, що російському президенту Володимиру Путіну не вдасться досягти своїх цілей: "Альянс чітко і рішуче відреагував на російські провокації, водночас діяв з необхідною обачністю,  яка зараз у ці дні є особливо важливою".

 

Теги: #німеччина #рф #літаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 25.09.2025
Сили оборони знищили 150 з 176 російських БПЛА

Сили оборони знищили 150 з 176 російських БПЛА

08:41 25.09.2025
МЗС: Україна закликала притягнути до відповідальності винних у російських воєнних злочинах

МЗС: Україна закликала притягнути до відповідальності винних у російських воєнних злочинах

22:43 24.09.2025
Венс: якщо росіяни відмовляться вести переговори це буде дуже погано для їхньої країни

Венс: якщо росіяни відмовляться вести переговори це буде дуже погано для їхньої країни

21:38 24.09.2025
Зеленський обговорив із президентом Панами санкції проти російського тіньового флоту та повернення викрадених дітей

Зеленський обговорив із президентом Панами санкції проти російського тіньового флоту та повернення викрадених дітей

22:25 23.09.2025
НАТО не збиватиме російські літаки, заявив Рубіо

НАТО не збиватиме російські літаки, заявив Рубіо

20:53 23.09.2025
Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

08:52 22.09.2025
ГУР знищило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

ГУР знищило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

05:45 19.09.2025
Кличко: Німеччина виділить 2 млн євро на дрони для України та передасть вантажну техніку Києву

Кличко: Німеччина виділить 2 млн євро на дрони для України та передасть вантажну техніку Києву

15:29 12.09.2025
МЗС Німеччини викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

МЗС Німеччини викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

23:20 11.09.2025
Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 122 од. спецтехніки

Зеленський: З Криму Росія повернулася до старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів

ОСТАННЄ

У Свіндоні у Великій Британії стався великий вибух на складі, евакуйовано мешканців прилеглих територій

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

Нічні обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях, фіксуються затримки поїздів

На Кіровоградщині через дронову атаку знеструмлено три населені пункти, пошкоджено інфраструктуру

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

За добу росіяни завдали понад 580 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Ворог обстріляв Дніпропетровщину з "Градів", артилерії та дронів: поранено ще двоє людей

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 122 од. спецтехніки

25 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА