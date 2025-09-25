Російські розвідувальні літаки двічі облетіли німецький фрегат "Гамбург" у Балтійському морі

Російські розвідувальні літаки двічі облетіли німецький фрегат "Гамбург", який бере участь у навчаннях НАТО "Neptun Strike" у Балтійському морі, повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

За даними видання, інциденти сталися на низькій висоті – менше 100 метрів – у п’ятницю та суботу. Літаки не відповідали на радіозвернення. Військові оцінюють прольоти як "недружні та провокативні дії", проте не небезпечні. Також у п’ятницю російські літаки облетіли польську нафтову платформу в Балтійському морі. Фрегат наразі перебуває між Естонією та Фінляндією, точне місце прольотів не відоме.

"Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав дії Росії провокацією та зазначив, що Кремль прагне "тестувати кордони держав НАТО з усе більшою частотою та інтенсивністю"", - зазначено в повідомленні.

За його словами: "Путін має намір провокувати держави-члени НАТО, і він хоче виявити нібито слабкі місця у НАТО, відкрити їх і використати".

Пісторіус зазначив, що російському президенту Володимиру Путіну не вдасться досягти своїх цілей: "Альянс чітко і рішуче відреагував на російські провокації, водночас діяв з необхідною обачністю, яка зараз у ці дні є особливо важливою".