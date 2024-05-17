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10:12 17.05.2024

Партнери бояться програшу Росії у війні - Зеленський

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Партнери бояться програшу Росії у війні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "партнери бояться програшу Російської Федерації в цій війні".

"Вони хотіли, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. Я вважаю, що це так не працює. Щоб Україна перемогла, нам потрібно дати все, з чим перемагають", - сказав президент журналістам.

Зеленський назвав логічною ідею президента Франції Еммануеля Макрона про проведення в Україні тренувань українських військових. "Тренування в Україні логічне - ми про це вже говорили. Швидше, ніж їхати, наприклад, до Франції, навіть до Польщі. А потім - співпраця з розмінування, можна зробити хаб із ремонту французької ж, наприклад, техніки прямо в Україні, щоб не відправляти це до Франції. Я на це дивлюся дуже позитивно, чесно скажу. Все це могло би бути кроком, який підштовхнув би й інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні",- сказав президент.

При цьому він скептично поставився до ідеї "олімпійського перемир'я". "У нас уже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто фіксуватиме, що під час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає техніці заїхати ближче, а потім почати наступ. Тобто, я не розумію деталі. Для мене це поки що звучить, як нежива історія", - сказав Зеленський.

Теги: #партнери #війна #бачення #зеленський

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