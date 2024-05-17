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08:21 17.05.2024

Ворог за добу втратив 1410 людей

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Ворог за добу втратив 1410 людей

Сили оборони за добу ліквідували 1410 окупантів, 18 танків, 14 бронемашин, 38 артсистем, 45 БПЛА, а також 35 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали особового складу - близько 489 870 (+1410) осіб, танків - 7547 (+18) од, бойових броньованих машин – 14552 (+14), артилерійських систем - 12603 (+38) од., РСЗВ – 1071 (+1) од., засоби ППО – 800 (+2) од., літаків – 353 (+2) од., гелікоптерів – 326 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10073 (+45), крилаті ракети – 2200 (+0), кораблі/катери – 26 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56) од., спеціальна техніка – 2062 (+7)", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати #рф

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