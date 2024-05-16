Події

19:16 16.05.2024

Фахівці "Запоріжсталі" відновили кілька потужних вантажівок для ЗСУ

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Фахівці "Запоріжсталі" відновили кілька потужних вантажівок для ЗСУ

Фахівці Запорізького металургійного комбінату "Запоріжсталь" на ремонтних базах Збройних сил України відновили кілька великих автомобілів - МАЗ і два КамАЗи - й передали їх фронту, повідомляє пресслужба гірничо-металургійної групи "Метінвест".

"Ми зробили доволі великий обсяг робіт, задіяли багато людей. Виконали ремонт бортів, ходової частини, причепа. Зараз існує проблема з запчастинами, на ці машини їх важко знайти. Однак ми зі свого богу знаходимо можливості для вирішення цих проблем. Робимо все, щоб допомогти українським воїнам", - сказав в. о. начальника експлуатації управління автомобільного транспорту "Запоріжсталі" Михайло Овечко, якого цитує пресслужба.

"Запоріжсталь" - одне з найбільших промислових підприємств України. Перебуває в процесі інтеграції в групу "Метінвест".

 

Теги: #запоріжсталь #фронт #ремонт

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