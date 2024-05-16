Події

18:34 16.05.2024

У Вовчанську окупанти насильно утримують місцевих жителів, використовуючи їх, як живий щит, - поліція

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Російський військовий убив літнього жителя Вовчанська, коли він намагався вийти з тимчасово окупованої частини міста на територію, підконтрольну Україні, повідомив заступник начальника ГУ Національної поліції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Росіяни цинічно розстріляли літнього чоловіка, який намагався врятуватися, намагався вийти на територію, підконтрольну Україні... Але росіянин цинічно пострілом у голову вбив його за те, що він не виконав його наказів", - сказав Болвінов в ефірі телемарафону.

За його словами, поліція має інформацію, що російські військові не дають мирним жителям залишити тимчасово окуповану частину Вовчанська, їх тримають у підвалі поруч із командним пунктом ЗС РФ.

"Росіяни тримають у полоні цих людей, за попередніми даними, це 35, може, 40 осіб. Їх утримують в одному місці й фактично використовують, як живий щит, тому що поруч із цим місцем вони організували свій командний штаб", - сказав Болвінов.

За його словами, поліція вже розпочала досудове розслідування цих фактів.

Теги: #окупанти #вовчанськ

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