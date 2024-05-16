Події

15:48 16.05.2024

Зеленський у Харкові відзначив державними нагородами воїнів 92 ОШБр

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Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Харкова зустрівся з бійцями 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та відзначив їх державними нагородами, повідомляє пресслужба глави держави.

"Хрест бойових заслуг" одержав молодший лейтенант Денис Пилипчук. Торік він успішно організував наступ і керував штурмовою групою поблизу села Берхівка на Донеччині. Денис Пилипчук особисто завдав ураження по пунктах управління, місцях скупчення озброєння та військової техніки російських загарбників. У лютому цьогоріч група під його командуванням знищила дві ворожі БМП та 12 окупантів поблизу Синьківки на Харківщині.

Двоє воїнів отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, п'ятеро - ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

"Хочу попросити, щоб ви переказали своїм побратимам із 92 бригади вдячність. Ви не пропустили ворога, ви – міцні воїни. Також вдячний іншим воїнам-харків’янам, які воюють в інших бригадах, за те, що вони боронять Україну. Сьогодні ми тут, на такому важливому напрямку. Дякую вам, бережіть себе! Бажаю вам міцності, перемоги та здоров’я вашим рідним і близьким", - сказав Зеленський.

Президент також заслухав доповідь командира бригади Павла Федосенка щодо оперативної ситуації в зоні відповідальності.

Теги: #військові #нагороди

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