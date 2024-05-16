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12:50 16.05.2024

Голова Військового комітету НАТО: Україна показала світові, що здатна домогтися безпрецедентних успіхів на полі бою; все, що їм потрібно, - наша допомога

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Голова Військового комітету НАТО: Україна показала світові, що здатна домогтися безпрецедентних успіхів на полі бою; все, що їм потрібно, - наша допомога

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Україна потребує допомоги союзників у боротьбі з російською агресією і запевнив у продовженні підтримки.

"Україна продемонструвала світу, що вона здатна досягти безпрецедентних успіхів на полі бою. Немає нічого, що вони не могли б зробити. Усе, що їм потрібно, це наша допомога. На щастя, допомога вже в дорозі", - сказав він під час вступного слова на засіданні Військового комітету начальників оборони в четвер.

Однак Бауер наголосив, що "час в Україні не вимірюється днями, тижнями чи місяцями, він вимірюється людськими життями". Також він запевнив, що Україна матиме підтримку НАТО "в кожен майбутній день".

"І, як ви правильно зауважили, пане генеральний секретарю: Україні ще не пізно здобути перемогу. Свобода України не може, не має померти і не помре. І, союзники, якщо перед вами стоїть вибір між виконанням цільових показників НАТО або підтримкою України, ви маєте підтримати Україну. Запаси можуть і будуть поповнюватися. Втрачені життя втрачені назавжди", - заявив він.

Він також поінформував, що запланована пізніше зустріч із українським військовим керівництвом у форматі Ради НАТО-Україна, в рамках якої українці поінформують про поточну ситуацію в Україні.

"Разом ми обговоримо нашу подальшу підтримку України в цій монументальній боротьбі", - додав Бауер.

Посилаючись на більший геостратегічний вплив війни проти України, адмірал Бауер додав: "Світ перебуває на історичному роздоріжжі, і не лише між демократією та автократією. Ідеться також про безкарність і відповідальність".

Теги: #допомога #нато #україна

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