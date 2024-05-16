Прем'єр Словаччини у стабільному стані після замаху - міністр оборони

Лікарі продовжують вживати заходів, спрямованих на відновлення здоров'я прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, на якого напередодні було скоєно замах.

"Протягом ночі лікарям вдалося стабілізувати стан пацієнта. Наразі вони вживають заходів, які мають призвести до поліпшення стану його здоров'я", - сказав у четвер на брифінгу міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк.

Водночас він зазначив, що ситуація продовжує залишатися серйозною.

Лікарі лікарні, в якій перебуває Фіцо, поінформували, що операція тривала п'ять годин, після неї прем'єр перебував у свідомості.

Уночі віцепрем'єр країни Томаш Тараба повідомив журналістам, що загрози для життя Фіцо немає: "Наскільки мені відомо, операція, на щастя, пройшла успішно. Думаю, у підсумку він виживе".

Фіцо був поранений у середу під час інциденту зі стріляниною в м. Гандлова, розташованому за 150 км від Братислави.

Того, хто стріляв у прем'єра, затримано. Це 71-річний чоловік, який проживає на південному сході Словаччини. Згідно з первинними даними, ним рухали політичні мотиви.