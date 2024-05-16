Події

10:29 16.05.2024

Окупанти сім разів обстріляли міста і села Донеччини за добу, у Карлівці загинули двоє мирних жителів - ОВА

1 хв читати
Окупанти сім разів обстріляли міста і села Донеччини за добу, у Карлівці загинули двоє мирних жителів - ОВА
Фото: Донецька ОВА

Два жителі села Карлівка Покровського району Донецької області загинули внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Антонівка. У Новогродівській громаді 2 людини загинули у Карлівці. У Курахівській громаді під вогнем Острівське і Гостре", - написав Філашкін у телеграмі вранці у четвер.

Загалом, за його словами, російські окупанти сім разів обстріляли населені пункти Донецької області за минулу добу.

"Краматорський район. У Лимані внаслідок обстрілів зайнялася пожежа, у Торському зруйновано будинок. В Іллінівській громаді пошкоджено 7 будинків у Катеринівці і 3 у Клебан-Бику. Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 15 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Торецьку пошкоджено 13 будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади", - розповів голова обладміністрації.

Філашкін також повідомив, що з лінії фронту за добу було евакуйовано 342 жителі Донецької області, зокрема 20 дітей.

Теги: #донецька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 16.05.2024
Окупанти за добу обстріляли Середина-Буду, Дружбу і 36 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, є загиблий і поранений

Окупанти за добу обстріляли Середина-Буду, Дружбу і 36 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, є загиблий і поранений

09:13 16.05.2024
За добу на Харківщині один загиблий, 13 постраждалих унаслідок російської збройної агресії - ОВА

За добу на Харківщині один загиблий, 13 постраждалих унаслідок російської збройної агресії - ОВА

08:11 16.05.2024
У Херсонській області за добу у результаті обстрілів 19 осіб дістали поранення

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів 19 осіб дістали поранення

07:53 16.05.2024
У Миколаєві шестеро постраждалих від ракетного удару РФ - голова ОВА

У Миколаєві шестеро постраждалих від ракетного удару РФ - голова ОВА

07:52 16.05.2024
Три людини поранені в Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів

Три людини поранені в Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів

22:36 15.05.2024
Війська РФ за минулий день здійснили 37 обстрілів 10 громад Сумської області, одна людина загинула, одна поранена

Війська РФ за минулий день здійснили 37 обстрілів 10 громад Сумської області, одна людина загинула, одна поранена

21:29 15.05.2024
Окупанти завдали удару по Полтавщині двома ракетами, постраждалих немає - голова ОВА

Окупанти завдали удару по Полтавщині двома ракетами, постраждалих немає - голова ОВА

21:11 15.05.2024
На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників після обстрілів ворога

На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників після обстрілів ворога

10:08 15.05.2024
На Донеччині з лінії фронту евакуйовано 336 осіб, зокрема 57 дітей - ОВА

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано 336 осіб, зокрема 57 дітей - ОВА

08:56 15.05.2024
За добу в Харкові 22 постраждалих, у Вовчанську одна загибла і двоє поранених

За добу в Харкові 22 постраждалих, у Вовчанську одна загибла і двоє поранених

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони зірвали спроби ворога вклинитися вглиб Вовчанська - Генштаб ЗСУ

За добу на Харківщині один загиблий, 13 постраждалих унаслідок російської збройної агресії - ОВА

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, ворог зазнав значних втрат

ЗСУ за добу ліквідували 1520 окупантів - Генштаб ЗСУ

ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – МЕР МІСТА

ОСТАННЄ

Сили оборони зірвали спроби ворога вклинитися вглиб Вовчанська - Генштаб ЗСУ

Норму про максимальну наповнюваність початкових класів у 24 учні досить складно реалізувати з 1 вересня - освітній омбудсмен

Частину будівель на території Нижньої Лаври використовуватимуть як приміщення музейного призначення - Карандєєв

Прем'єр Словаччини у стабільному стані після замаху - міністр оборони

Міноборони України допустило до експлуатації ще 18 зразків озброєння і техніки

ВАКС стягнув у дохід держави два Ан-148 "Ільюшн Фінанс"

Темпи російського наступу на Харківщині знижуються - ISW

На Харківщині з-під обстрілів евакуйовано майже 8800 осіб - голова ОВА

Людиною, яка стріляла у Фіцо, рухали політичні мотиви

У Середземному морі на бойовому чергуванні п'ять кораблів РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА