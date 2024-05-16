Окупанти сім разів обстріляли міста і села Донеччини за добу, у Карлівці загинули двоє мирних жителів - ОВА

Фото: Донецька ОВА

Два жителі села Карлівка Покровського району Донецької області загинули внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Антонівка. У Новогродівській громаді 2 людини загинули у Карлівці. У Курахівській громаді під вогнем Острівське і Гостре", - написав Філашкін у телеграмі вранці у четвер.

Загалом, за його словами, російські окупанти сім разів обстріляли населені пункти Донецької області за минулу добу.

"Краматорський район. У Лимані внаслідок обстрілів зайнялася пожежа, у Торському зруйновано будинок. В Іллінівській громаді пошкоджено 7 будинків у Катеринівці і 3 у Клебан-Бику. Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 15 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Торецьку пошкоджено 13 будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади", - розповів голова обладміністрації.

Філашкін також повідомив, що з лінії фронту за добу було евакуйовано 342 жителі Донецької області, зокрема 20 дітей.