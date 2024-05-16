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08:06 16.05.2024

У Середземному морі на бойовому чергуванні п'ять кораблів РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

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У Середземному морі на бойовому чергуванні п'ять кораблів РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

Російський флот тримає на бойовому чергуванні в Середземному морі п'ять кораблів, один із яких носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в телеграм-каналі в четвер уранці.

"У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили в Азовське море - 6 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор; у Чорне море - 9 суден, із них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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