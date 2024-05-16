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05:38 16.05.2024

США запроваджують санкції, спрямовані проти влади Нікарагуа – Мінфін США

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Влада США запровадила санкції, спрямовані на боротьбу з керівництвом Нікарагуа, повідомили в середу в Мінфіні США.

"Дії спрямовані проти режиму під керівництвом президента Нікарагуа Даніеля Ортеги та віцепрезидента Росаріо Мурільйо, які піддають репресіям народ Нікарагуа, та їхньої можливості маніпулювати золотовидобутком і отримувати вигоду від корупційних операцій", - ідеться в повідомленні американського відомства.

До санкційних списків внесено дві золотодобувні компанії в Нікарагуа.

Крім того, під обмеження підпав навчальний центр МВС Росії в Манагуа, зазначає американський Мінфін.

Теги: #санкції #сша #нікарагуа

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