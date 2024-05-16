США запроваджують санкції, спрямовані проти влади Нікарагуа – Мінфін США

Влада США запровадила санкції, спрямовані на боротьбу з керівництвом Нікарагуа, повідомили в середу в Мінфіні США.

"Дії спрямовані проти режиму під керівництвом президента Нікарагуа Даніеля Ортеги та віцепрезидента Росаріо Мурільйо, які піддають репресіям народ Нікарагуа, та їхньої можливості маніпулювати золотовидобутком і отримувати вигоду від корупційних операцій", - ідеться в повідомленні американського відомства.

До санкційних списків внесено дві золотодобувні компанії в Нікарагуа.

Крім того, під обмеження підпав навчальний центр МВС Росії в Манагуа, зазначає американський Мінфін.