Агенція оборонних закупівель закупить 154 пікапи на 25,7% дешевше від очікуваної ціни

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України за підсумками проведених у системі Prozorro тендерів закупить 154 автомобілі типу pick-up на загальну суму 153,38 млн грн із ПДВ (або 996 тис. грн за одиницю) за очікуваної вартості закупівлі 206,5 млн грн (1,34 млн грн за од.).

Згідно з інформацією в Prozorro, відповідні договори з переможцями тендера підписано 15 травня, зокрема чотири договори на суму 29,88 млн грн кожний (постачання по 30 автомобілів) за очікуваної вартості закупівлі 40,227 млн грн і один - на 33,864 млн грн за очікуваних 45,59 млн грн (34 пікапи).

Переможці-постачальники автомобілів, як і марка авто, не розголошуються.

У кожному аукціоні брали участь від 9 до 11 компаній-постачальників.

Як повідомлялося, серед умов оголошених 17 квітня п'яти тендерів - вантажопідйомність повнопривідного пікапа щонайменше 0,8 тонни з можливістю буксирування причепа загальною масою щонайменше 0,85 тонни, місткість кабіни щонайменше п'ятьох осіб, максимальна швидкість щонайменше 100 км/год.

Автомобіль має бути оснащений дизельним двигуном не менше ніж 136 к.с. екостандарту не нижче ніж "Євро2". Металевий кузов має вміщати щонайменше чотирьох осіб особового складу, забезпечувати можливість монтажу додаткового обладнання під озброєння.

Рік випуску - не раніше 2023 року, гарантійний термін - не менше двох років або 50 тис. км пробігу.

Як повідомлялося, раніше компанія "Будшляхмаш" підписала договір на постачання військовій частині пікапів JAC Full Extra вантажопідйомністю 0,9 тонни з аналогічними технічними характеристиками за ціною 1,079 млн грн за одиницю.