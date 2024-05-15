Події

19:22 15.05.2024

Майже 500 окупантів ліквідували воїни 47 ОМБр на покровському напрямку за місяць

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Майже 500 окупантів ліквідували воїни 47 ОМБр на покровському напрямку за місяць

Воїни 47 окремої механізованої бригади за місяць ліквідували 494 російських загарбників, повідомили у пресслужбі бригади.

"Ця кількість еквівалентна батальйону. І це без урахування поранених", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, наші бійці спалили 65 одиниць техніки: 13 танків (з них три - Т90); 20 БМП; 8 БТР; 11 МТ-ЛБ; 1 КамАЗ; 2 багі.

"Попри те, що ворог активізувався на інших ділянках фронту, тут, на покровському напрямку, ситуація залишається напруженою. Російські окупанти щоденно штурмують за допомогою бронетехніки та піхоти. Канонада ворожої артилерії не вщухає ні на мить", - зазначили в ОМБр.

 

Теги: #окупанти #покровський_напрямок #ліквідація

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