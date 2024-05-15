Події

18:48 15.05.2024

У Дніпрі внаслідок падіння уламків збитої ракети загинули 2 людини, 1 поранено - голова ОВА

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У Дніпрі внаслідок падіння уламків збитої ракети загинули 2 людини, 1 поранено - голова ОВА

У Дніпрі внаслідок падіння уламків збитої ракети загинули двоє чоловіків, один – дістав поранення, також унаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт і будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Дніпрі через падіння уламків збитої ворожої ракети загинули чоловіки 48 і 51 року. Є й постраждалий 63 років. Він лікуватиметься амбулаторно. Унаслідок атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлю, притулок для тварин, п'яти- та двоповерхівки. А ще - шість приватних будинків, дві господарські споруди, авто, лінія електропередач. Сталося кілька пожеж, які оперативно ліквідовано", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

Крім цього, за день окупанти обстріляли Нікопольський район чотири рази дронами-камікадзе, п’ять разів - з артилерії. Під ворожими атаками були Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська й Марганецька громади. Серед людей постраждалих немає.

Унаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки, один з них загорівся, рятувальники ліквідували пожежу. Також через ворожі атаки пошкоджено спортклуб, мікроавтобус, вантажівку, газогін і лінію електропередач.

Теги: #дніпро #постраждалі

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