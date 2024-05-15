Блінкен: Рішення про переговори має приймати Україна, а не США чи будь-яка інша країна

Рішення щодо проведення переговорів із РФ має приймати Україна самостійно, а не США чи будь-яка інша країна, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Що стосується переговорів, то, знову ж таки, ці рішення має приймати Україна, а не Сполучені Штати чи будь-яка інша країна. Тому, якщо уявити, що якби Путін виявив хоч якийсь інтерес до серйозної участі в переговорах, я впевнений, що українці відповіли б на це. Але Путін щодня демонструє прямо протилежне", - сказав Блінкен на спільній пресконференції в Києві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в середу в Києві.

Він знову наголосив, що США підтримують Україну в її рішеннях, і запевнив, що "не буде нічого про Україну без України".