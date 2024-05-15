У Львові понад 20 людей застрягли в ліфтах під час відключень світла ввечері та вранці

Фото: Роман Балук

21 людина застрягла у Львові в ліфтах під час вечірніх і ранкових відключень електропостачання, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Учора ввечері в місті зафіксували 17 випадків, коли люди застрягли в ліфтах, а сьогодні вранці - чотири. Аварійні бригади вивільняли людей в оперативному порядку", - зазначено в повідомленні.

Влада міста просить жителів Львова брати до уваги графіки аварійних відключень і не користуватися ліфтами в ці періоди.

У вівторок увечері у Львівській області було запроваджено аварійні графіки відключення електрики.