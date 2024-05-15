Події

08:56 15.05.2024

За добу в Харкові 22 постраждалих, у Вовчанську одна загибла і двоє поранених

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За добу в Харкові 22 постраждалих, у Вовчанську одна загибла і двоє поранених
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Протягом вівторка Харків зазнав 6 ворожих обстрілів із різного виду озброєння (С-300, БПЛА, УМБП Д-30) у трьох районах міста, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки, навчальний заклад, цивільні автомобілі. Постраждали 22 людини протягом доби", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що у Вовчанську внаслідок обстрілу були поранені 2 людини і загинула 79-річна жінка, виникла пожежа в приватному будинку.

Крім того, у Слобожанському внаслідок обстрілу КАБ горіла будівля, у Липцях унаслідок обстрілу з РСЗВ було пошкоджено чотири приватні будинки. У Лимані пошкоджено приватний будинок і господарські будівлі, у будинку почалася пожежа, у Боровій - пошкоджено приватний будинок.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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