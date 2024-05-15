Події

07:42 15.05.2024

Сили оборони за добу ліквідували 1510 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 1510 окупантів

Українські військовослужбовці за добу знищили 1510 окупантів, 14 танків, 48 бронемашин, 23 артсистеми, 30 безпілотників, 2 крилаті ракети, 55 одиниць авто та спецтехніки, інформує про втрати ворога Генштаб Збройних сил України у фейсбуці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 486940 (+1510) осіб, танків - 7510 (+14) од, бойових броньованих машин - 14508 (+48) од, артилерійських систем - 12538 (+23) од, РСЗВ - 1070 (+0) од, засоби ППО - 798 (+0) од, літаків - 351 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10015 (+30), крилаті ракети - 2199 (+2), кораблі / катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 16955 (+48) од, спеціальна техніка - 2061 (+7)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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