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18:24 14.05.2024

Шмигаль обговорив із Блінкеном черговий пакет військової допомоги та конфіскацію російських активів

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Шмигаль обговорив із Блінкеном черговий пакет військової допомоги та конфіскацію російських активів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном черговий пакет військової допомоги в розмірі $400 млн і конфіскацію російських активів.

"Наголосив на потребі посилити ППО в Україні, зокрема для захисту енергетичних об'єктів. Отримав запевнення, що Сполучені Штати працюють у цьому напрямі. Також важлива тема нашого діалогу - конфіскація російських активів. Шукаємо рішення, як використати їх на користь України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, під час зустрічі було зазначено, що низка приватних компаній зі США зацікавлена в інвестиціях в Україну, у зв'язку з чим сторони обговорили створення можливостей для інвестицій приватного сектору.

Теги: #допомога_україні #блінкен #шмигаль

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