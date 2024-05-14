Президент Республіки Корея підтвердив свою участь у Саміті миру - Зеленський

Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Розмовляв з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем про Глобальний саміт миру і про те, як важливо заохочувати участь у ньому якомога більшої кількості країн, зокрема з Азійсько-Тихоокеанського регіону та Африки. Я вдячний президенту Юн Сук Йолю за підтвердження участі Республіки Корея. Перший Саміт миру покликаний закласти основу для справедливого й міцного миру в Україні", - написав Зеленський у соціальній мережі Х у вівторок.

Зеленський висловив вдячність Республіці Корея та її народу за принципову й довгострокову підтримку України та українського народу.

"Ми також обговорили шляхи подальшого розвитку нашого двостороннього співробітництва, зокрема в галузі гуманітарного розмінування. Особливу увагу ми приділили системі гарантій безпеки для України й перспективі укладення відповідної двосторонньої угоди про безпеку", - зазначив Зеленський.