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09:34 14.05.2024

Держслужбовці, у яких є бронь, мають уточнити свої дані в ТЦК - Міноборони

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Держслужбовці, у яких є бронь, мають уточнити свої дані в ТЦК - Міноборони

Державні службовці, які мають бронювання, мають уточнити свої дані в ТЦК або в електронному кабінеті військовозобов'язаного відповідно до нового закону про мобілізацію, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Прибути до ТЦК - так, очевидно, тому що закон, який набуває чинності з 18 травня, говорить нам про те, що всі військовозобов'язані мають уточнити свої дані в ТЦК або за допомогою електронного кабінету, або до ЦНАП прийти. Тобто, принаймні три варіанти... Навіть ті, хто не підлягає бронюванню, можуть пройти, можливо, у них є підстави для відстрочки", - сказав він в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За словами Лазуткіна, серед держслужбовців категорії "А" бронюванню підлягає 100%, серед категорій "Б" і "В" - до 50%.

Теги: #мобілізація #держслужбовці

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