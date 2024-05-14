Шольц закликав Європу виробляти більше зброї та активніше допомагати Києву

Європі варто виробляти більше озброєння, оскільки наразі вона не підготовлена на випадок масштабного конфлікту, заявив у понеділок канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Ми засвоїли, що нам потрібно збільшувати виробництво, оскільки ми не готові на випадок масштабного конфлікту", - наводить агентство ЕФЕ слова Шольца, який відвідав Стокгольм.

Канцлер ФРН, крім того, наголосив на важливості подальших постачань військової допомоги Україні, особливо - засобів ППО. Також він закликав Європу "робити більше" в тому, що стосується пошуку можливостей нарощування військової допомоги Києву.