Події

09:11 14.05.2024

Шольц закликав Європу виробляти більше зброї та активніше допомагати Києву

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Шольц закликав Європу виробляти більше зброї та активніше допомагати Києву

Європі варто виробляти більше озброєння, оскільки наразі вона не підготовлена на випадок масштабного конфлікту, заявив у понеділок канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Ми засвоїли, що нам потрібно збільшувати виробництво, оскільки ми не готові на випадок масштабного конфлікту", - наводить агентство ЕФЕ слова Шольца, який відвідав Стокгольм.

Канцлер ФРН, крім того, наголосив на важливості подальших постачань військової допомоги Україні, особливо - засобів ППО. Також він закликав Європу "робити більше" в тому, що стосується пошуку можливостей нарощування військової допомоги Києву.

Теги: #зброя #шольц

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