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07:50 14.05.2024

Заступник голови Офісу президента поінформував Олександра Сороса про безпекову ситуацію в Україні

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Заступник голови Офісу президента поінформував Олександра Сороса про безпекову ситуацію в Україні

Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба під час зустрічі з американським бізнесменом і філантропом, головою мережі Фундацій "Відкрите суспільство" Олександром Соросом проінформував його про безпекову ситуацію в Україні, повідомляє пресслужба глави держави.

"Передусім наш фокус спрямований на прифронтові області, лінію зіткнення, де точаться бої. Сьогодні вся увага – Харківщині. За останні дні з регіону евакуйовано більше як дві тисячі людей, ця робота триває. Під обстрілами також Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська, Дніпропетровська області. Кожна обласна військова адміністрація, місцева влада працюють, щоб допомогти людям, вберегти їхні життя", - зазначив Кулеба.

Зазначається, що за останній тиждень РФ здійснила понад 600 обстрілів українських міст і регіонів.

Також співрозмовники обговорили процес децентралізації в Україні та кроки, необхідні для завершення реформи.

Крім того, Сорос поспілкувався з представниками уряду. Під час зустрічі з першою віцепрем'єр-міністеркою, міністеркою економіки Юлією Свириденко йшлося про економічну ситуацію, кроки, що здійснює Україна на шляху до економічної самодостатності, політику підтримки українського бізнесу та виробників "Зроблено в Україні", а також підтримку євроінтеграційних процесів у державі.

Своєю чергою, міністр енергетики Герман Галущенко поінформував Сороса про наслідки нещодавніх ракетних атак на енергетичні, зокрема, енергогенеруючі об'єкти, а також про потреби в обладнанні для відновлення.

Зазначається, що це третій візит Сороса в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом, філантропом, головою мережі Фундацій відкритого суспільства Олександром Соросом, повідомила в понеділок пресслужба Офісу президента.

 

Теги: #безпека #сорос #кулеба

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