Події

21:33 13.05.2024

Україна та Литва домовилися про спільні кроки щодо співпраці з третіми країнами стосовно прискорення військової допомоги

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Україна та Литва домовилися про спільні кроки щодо співпраці з третіми країнами стосовно прискорення військової допомоги

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом, повідомляє сайт МЗС.

"Я мав розмову зі своїм другом Габріелюсом Ландсбергісом щодо ситуації на фронті. Ми домовилися про низку спільних кроків у нашій співпраці з третіми країнами для прискорення надання військової допомоги Україні", - ідеться в повідомленні.

Сторони також обговорили обговорили ухвалення переговорних рамок, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС, а також підготовку до Саміту миру в Швейцарії та Вашингтонського саміту НАТО.

 

 

 

 

Теги: #голови #литва #мзс

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