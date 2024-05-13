Україна та Литва домовилися про спільні кроки щодо співпраці з третіми країнами стосовно прискорення військової допомоги

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом, повідомляє сайт МЗС.

"Я мав розмову зі своїм другом Габріелюсом Ландсбергісом щодо ситуації на фронті. Ми домовилися про низку спільних кроків у нашій співпраці з третіми країнами для прискорення надання військової допомоги Україні", - ідеться в повідомленні.

Сторони також обговорили обговорили ухвалення переговорних рамок, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС, а також підготовку до Саміту миру в Швейцарії та Вашингтонського саміту НАТО.