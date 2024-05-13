Події

21:17 13.05.2024

Синєгубов доручив підготувати публічний звіт щодо будівництва фортифікацій

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Синєгубов доручив підготувати публічний звіт щодо будівництва фортифікацій

У Харкові підготують звіт щодо будівництва фортифікаційних споруд, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Щодо фортифікації Харківщини. Сьогодні доручив профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд", - сказано в його телеграм-каналі.

Синєгубов зазначив, що кожен підрядник на засіданні групи "Прозорість і підзвітність" відзвітує про виконані роботи.

Також, за його словами, за результатами засідання буде публічний звіт під час пресбрифінгу.

"Представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнювальні запитання, що хвилюють громадськість. Завжди готові до прозорої публічної реакції", - наголосив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #фортифікація #харківська_область #будівництво

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