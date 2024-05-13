Синєгубов доручив підготувати публічний звіт щодо будівництва фортифікацій
У Харкові підготують звіт щодо будівництва фортифікаційних споруд, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Щодо фортифікації Харківщини. Сьогодні доручив профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд", - сказано в його телеграм-каналі.
Синєгубов зазначив, що кожен підрядник на засіданні групи "Прозорість і підзвітність" відзвітує про виконані роботи.
Також, за його словами, за результатами засідання буде публічний звіт під час пресбрифінгу.
"Представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнювальні запитання, що хвилюють громадськість. Завжди готові до прозорої публічної реакції", - наголосив голова ОВА.