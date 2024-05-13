Події

20:01 13.05.2024

Прикордонний напрямок у Харківській області посилено

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Прикордонний напрямок у Харківській області посилено

Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення сил оборони в районі Вовчанська та інших прикордонних районах.

"Тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема, Вовчанськ і загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці. Йому надаються необхідні способи ураження, необхідні сили", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Ми знищуємо піхоту окупантів і техніку. Дякую нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції, роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію", - сказав президент.

Водночас, зазначив Зеленський, "ми розуміємо, як діє ворог". "Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме – Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп’янському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини – диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить", - сказав він.

 

 

Теги: #фронт #зеленський

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