Українські сили збили ворожий літак Су-25 на Донеччині

Підрозділи Сил оборони збили ворожий штурмовик Су-25 на Донеччині, інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, оприлюдненим у телеграм-каналі, на лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на сіверському - до 14, на краматорському - до 31, на покровському напрямку - до 31.

На торецькому, куп'янському, курахівському, времівському, гуляйпільському, оріхівському, придніпровському напрямках ситуація без змін, українські військові контролюють її.

У 110 окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомили, що літак знищили зенітники бригади.

"Третій літак за два тижні! Нестримні зенітники 110 ОМБр продовжують лютувати. Сьогодні знищили ще один Су-25 росіян. Не лише земля горить під окупантськими ногами, а й небо під їхніми літаками", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на фейсбуці.