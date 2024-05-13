14-15 травня в центрі Києві можливі обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів

У вівторок і середу, 14-15 травня, у центрі Києва можливі обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів, повідомляє Управління державної охорони (УДО).

"14-15 травня можливі обмеження дорожнього руху в центральній частині міста Києва у зв'язку з проведенням охоронних заходів", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у понеділок.

У повідомленні нагадали, що військовослужбовці УДО спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом голів іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, що перебувають в Україні з офіційним візитом, а також не допускати громадян на окремі ділянки міста.