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19:14 13.05.2024

14-15 травня в центрі Києві можливі обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів

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14-15 травня в центрі Києві можливі обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів

У вівторок і середу, 14-15 травня, у центрі Києва можливі обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів, повідомляє Управління державної охорони (УДО).

"14-15 травня можливі обмеження дорожнього руху в центральній частині міста Києва у зв'язку з проведенням охоронних заходів", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у понеділок.

У повідомленні нагадали, що військовослужбовці УДО спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом голів іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, що перебувають в Україні з офіційним візитом, а також не допускати громадян на окремі ділянки міста.

 

 

 

Теги: #київ #обмеження #рух

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