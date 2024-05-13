Події

17:51 13.05.2024

Україна і Сербія домовилися про проведення першого з 2013 року засідання Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва - Кулеба

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Україна і Сербія домовилися про проведення першого з 2013 року засідання Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив у Белграді з прем'єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем шляхи розширення двосторонньої торгівлі та повернення її до довоєнного рівня.

"Я зустрівся з прем'єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем і висловив подяку за гуманітарну допомогу Сербії Україні. Ми обговорили шляхи розширення двосторонньої торгівлі та повернення її до довоєнного рівня. У цьому контексті ми домовилися про проведення першого з 2013 року засідання Міжурядової українсько-сербської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Теги: #україна #сербія

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