Окупанти взяли в полон мирних жителів Вовчанської громади, розпочато розслідування - прокуратура

Слідчі Управління Служби безпеки України в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом взяття російськими окупантами в полон цивільного населення Вовчанської громади.

"У Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року. Деяким з них 13 травня вдалось втекти та дістатись до волонтерів. Наразі люди перебувають у безпеці", - повідомляє пресслужба облпрокуратури.

За словами потерпілих, у підвалі, де їх тримали, вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення має бути розстріляне. Людей також змушували надавати окупантам медичну допомогу.

"Вказані дії представників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у м. Женеві 12.08.1949, учасниками якої є, зокрема, Україна та Російська Федерація", - зазначають в облпрокуратурі.

Досудове розслідування відкрито за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.