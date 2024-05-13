ЦПД: На Харківщині збудовано кілька надійних ліній оборони, маніпуляції про їх відсутність - це ворожа ІПСО

Ворожа пропаганда поширює маніпуляції про відсутність оборонних рубежів на Харківщині, її мета - дискредитація військового керівництва та поширення панічних настроїв, попереджає Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Як пояснив керівник ЦПД офіцер Сил оборони Андрій Коваленко в телеграм-каналі в понеділок, насправді на Харківщині побудовано кілька надійних ліній оборони. Він наголосив, що оборонні рубежі не могли бути збудовані в зоні, де нині тривають активні бойові дії, адже ця територія розташована в безпосередній близькості до кордону і прострілюється ворогом.

"Оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо. Бо вся техніка та інженери просто знищувалися б ворогом. Лінії оборони на Харківщині є, це декілька надійних ліній. Незабаром уповноважені особи розкажуть про них детальніше", - зазначив керівник центру.

У повідомленні ЦПД наголошують, що "маніпуляції довкола фортифікацій на Харківщині є продовженням російської ІПСО з дискредитації військового керівництва України з метою спровокувати розкол між місцевою і центральною владою, поширити панічні настрої та спричинити падіння бойового духу підрозділів ЗСУ".

"Обстановка на Харківщині суттєво загострилася, однак наразі бойові дії ведуть виключно у прикордонні, Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції", - зазначають у ЦПД.