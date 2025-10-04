Інтерфакс-Україна
Події
09:44 04.10.2025

Енергопостачання абонентів на Харківщині, які залишилися без світла через ворожі удари, частково відновлено

Фото: t.me/synegubov

Енергетики відновили електропостачання у Чугуївському районі Харківської області після ворожого обстрілу, повідомив начальник начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграм.

За його словами, ще тривають ремонтні роботи в Лозівському районі області.

Раніше він повідомляв, що через ворожі удари були знеструмлені чотири населені пункти у Лозівському районі Харківської області (загалом 1,5 тис абонентів) та один у Чугуївському (близько 2,5 тис абонентів).

Теги: #відновлення #синєгубов #харківщина #енергетика

