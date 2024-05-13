Події

09:12 13.05.2024

Унаслідок ворожих обстрілів у Вовчанську семеро постраждалих за добу

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Унаслідок ворожих обстрілів у Вовчанську семеро постраждалих за добу
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Минулої доби Вовчанськ зазнав неодноразового масованого ворожого обстрілу, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ із різного виду озброєння пошкоджено приватні будинки. Постраждали семеро людей", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, крім того минулої доби внаслідок обстрілу Дворічної з РСЗВ пошкоджено один приватний будинок, поранено 46-річну жінку. У Малих Проходах унаслідок обстрілу горів будинок.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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