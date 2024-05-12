Кулеба привітав нового очільника МЗС Португалії з призначенням та обговорив із ним імплементацію Формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом, під час якої привітав його з призначенням на посаду, повідомляється в телеграм-каналі українського зовнішньополітичного відомства в неділю.

"Ми обговорили наш двосторонній порядок денний та імплементацію "Формули миру" Президента України Володимира Зеленського. Я високо ціную готовність міністра Паулу Ранжела рішуче підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС", - сказав Кулеба.