Події

19:05 12.05.2024

Кулеба привітав нового очільника МЗС Португалії з призначенням та обговорив із ним імплементацію Формули миру

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Кулеба привітав нового очільника МЗС Португалії з призначенням та обговорив із ним імплементацію Формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом, під час якої привітав його з призначенням на посаду, повідомляється в телеграм-каналі українського зовнішньополітичного відомства в неділю.

"Ми обговорили наш двосторонній порядок денний та імплементацію "Формули миру" Президента України Володимира Зеленського. Я високо ціную готовність міністра Паулу Ранжела рішуче підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС", - сказав Кулеба.

 

Теги: #формула_миру #португалія #мзс

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